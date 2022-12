Renegociación debe darse en máximo dos semanas: viuda de Guillermo Gaviria

Yolanda Pinto de Gaviria, viuda del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, asesinado por las Farc en un intento fallido de rescate en mayo de 2003, aseguró que es necesario lograr un acuerdo de paz y una renegociación con los líderes del NO lo más pronto posible.



“Debe ser antes de una do dos semanas, que sea pronto que se ponga fin a este proceso con los del NO y que vemos un acuerdo nuevo que podamos someter a refrendación por medio de los tres mecanismos que propone el gobierno”, dijo uno de los ´símbolos de las víctimas de las Farc en el conflicto.



Pinto señaló que aunque respeta los resultado de plebiscito, “el acuerdo es con las Farc y no con los señores del NO” y que ya ha pasado el tiempo suficiente para atender las propuestas que han hecho desde la oposición a lo acordado con la guerrilla.



“Llego el momento de tomar un camino; si bien es cierto los demócratas debemos respetar los resultados de la democracia, también es cierto que llevamos más de un mes escuchando a los líderes del NO”, dijo.



“Los delegados se han sentado durante más de un mes a trabajar con ellos, han escuchado su propuestas, más de 400 propuestas, y creo que es el momento que el Gobierno y el presidente tomen una decisión en el sentido de que necesitamos un acuerdo de Gobierno nuevo ya.



“Es ahora o nunca, es el momento que tenemos los colombianos para que las Farc desaparezcan como grupo armado, para que dejen de asesinar, de secuestrar, no podemos desechar este momento”, agregó Pinto.



Frente al mecanismo idóneo para refrendar un nuevo acuerdo, Pinto aseguró que es desde el Congreso que se debe adelantar este proceso, pues, según ella, allí están concentradas y representadas todas las corrientes políticas de la sociedad.



“El Congreso tiene toda la facultad para aprobar la renegociación; en el Congreso están representadas todas las expresiones políticas y sociales de este país y creo que es el camino más expedito y que reúne las distintas vertientes de la política y la sociedad colombiana”, señaló.



Para terminar, envió un mensaje a quienes aún no entienden su actitud frente a las Farc, y señaló que si hubiese dado cabida al odio, su “vida se iba a transformar en un infierno”.



“Ellos no saben lo que duele a una mujer que le asesinen a su esposo, que le asesinen a su hijo y además han permitido que el odio entre a sus corazones (…) Tengo el dolor intacto, pero entendí desde que lo mataron que si el odio entraba a mi vida, ella se iba a convertir en un infierno”, concluyó.