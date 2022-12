Santos confía en lograr nuevo acuerdo de paz con las Farc antes de Navidad

El presidente colombiano Juan Manuel Santos afirmó querer concluir un nuevo acuerdo con las Farc "antes de Navidad" para evitar que el proceso de paz "estalle", en una entrevista divulgada el domingo.



"Todos los negociadores y yo mismo, nos reunimos con casi todas las organizaciones y actualmente estudiamos más de 500 propuestas y conversamos con las Farc para llegar a un nuevo acuerdo finalizado y aprobado antes de Navidad. Ese es mi objetivo", explicó el jefe de Estado en una entrevista con el dominical británico The Observer.



"La incertidumbre" actual es "muy arriesgada", dijo Santos. "Muchas cosas pueden suceder y hacer estallar el proceso. Es por eso que mi equipo y yo trabajamos las 24 horas, los siete días de la semana, para encontrar un nuevo acuerdo", agregó.



Ganador este año del premio Nobel de la Paz, el presidente desea encontrar una salida a la crisis política que sacude Colombia desde que el pacto por la paz firmado con las Farc - que ponía fin a 52 años de conflicto -, fue rechazado por los colombianos en el referendo del 2 de octubre.



Entrevistado antes de su visita oficial de tres días a Londres e Irlanda del Norte que iniciará el martes, Santos precisó que desearía que el ex presidente Alvaro Uribe, líder del "no" al acuerdo, "se siente en la mesa" de las negociaciones a fin de obtener "el mayor consenso posible".



Uribe juzgó que el acuerdo negociado ofrecía una "impunidad absoluta" a los jefes guerrilleros.



Para alcanzar sus objetivos, Juan Manuel Santos, que prolongó el cese el fuego con las FARC hasta fines de diciembre, decidió negociar también con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



