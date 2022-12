Santos hace nuevo llamado a contradictores para que se suban al tren de la paz

“Quiero agradecer este acto y estas palabras que acabo de escuchar y que oraron y se manifestaron es una inyección de energía en esta búsqueda de la paz”, indicó.



El mandatario expresó que a pesar de los ataques al proceso de La Habana con las Farc no considera que haya enemigos, sino adversarios que posiblemente algún día se suban al tren de la paz.



“Este ha sido un proceso difícil. Yo no tengo ni graduó a los que se oponen como enemigos, simplemente como adversarios que espero algún momento se suban al tren”, dijo.



Santos explicó que el apoyo de las iglesias al proceso de paz cumple con los preceptos de las diferentes religiones del mundo como es la búsqueda de la paz.



“¿Cuáles son los comunes denominadores de las religiones de todo el mundo? Primero que creemos en Dios, pero segundo, en todas las religiones está la búsqueda de la paz”, sostuvo.



El jefe de Estado hizo un llamado a la ciudadanía para que el próximo 2 de octubre en las urnas tome la mejor decisión para el país sin pensar si debe o no haber cárcel para unos o para otros porque de eso se encargara la justicia transicional, sino de dar un paso fundamental para la reconciliación.



“Depositando su voto por el Sí usted está salvando una o dos vidas. No piense si la carcel es mejor para uno o para otro”, indicó.



Agregó que “las sanciones no deben ser solo punitivas, sino restauradoras, ayudar a las víctimas, a reconstruir sus vidas. Es mejor que meter a una persona a la cárcel por 40 años. Son paradigmas que algunos no comprenden”.