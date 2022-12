Santos ordena "cónclave" y dice que nuevo acuerdo debe lograrse en cuestión de días

El presidente Juan Manuel Santos anunció que los negociadores del Gobierno con las Farc, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, regresarán este viernes a Colombia para contarle de primera mano lo que se ha conversado con la guerrilla.



Además, anunció que todo el equipo negociador realizará un nuevo “cónclave” para que el nuevo acuerdo de paz pueda logarse “en cuestión de días”.



“He dado instrucciones para que todos se pongan en modo cónclave para trabajar de manera ininterrumpida y alcanzar un nuevo acuerdo lo más pronto posible. Ya todo está sobre la mesa. Todo está dicho y todo está estudiado. Es cuestión de buena voluntad y de tomar decisiones. Esto se puede lograr en días”, manifestó el presidente Santos.



Anunció que los negociadores del Gobierno que viajaron a Cuba para reencontrarse con las Farc y buscar salidas al estancamiento del acuerdo, volverán a Bogotá este viernes.



“Le he pedido al jefe del equipo negociador Humberto de la Calle, y al comisionado de Paz, Sergio Jaramillo que regresen hoy mismo para que me informen de los avances con las Farc y para asistir a esa y otras reuniones”, manifestó el presidente Santos.



Finalmente, anunció que para este sábado está prevista una nueva reunión con los líderes del Centro Democrático intentando encontrar una solución final y destrabar el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.



“Desde el miércoles al mediodía hemos invitado a los voceros del Centro Democrático a continuar el diálogo que venimos adelantando. Está prevista una nueva reunión con ellos mañana sábado con ese fin”, finalizó.



Este fue el discurso completo del presidente Santos:



Esta semana hemos trabajado de manera dedicada e intensa para seguir avanzando en el diálogo nacional para lograr la unidad en torno a un nuevo acuerdo de paz con las FARC.



Por una parte, algunos negociadores del gobierno han trabajado de manera ardua con la delegación de las FARC para estudiar y discutir los ajustes y cambios al acuerdo, basándose en las recomendaciones, observaciones y comentarios recibidos de todos los sectores, grupos y organizaciones promotores del Si y del NO.



Simultáneamente, en Colombia nos reunimos el martes con la Doctora Marta Lucía Ramírez y con el Doctor Camilo Gómez y un equipo de negociadores del gobierno para hacer seguimiento a sus propuestas e informarles sobre el avance del proceso. Con ellos se realizó una segunda reunión el miércoles para seguir en esa tarea. Han sido sesiones largas y provechosas y quiero agradecer a todos el espíritu constructivo y patriótico con el que han trabajado.



También se ha continuado el diálogo con las Cortes, con la Iglesia católica, con los pastores cristianos que promovieron el No, con la Federación de Víctimas de las FARC.



Me reuní igualmente con los familiares de los militares detenidos para escuchar sus preocupaciones y sus expectativas frente a la situación de sus familiares.



Anoche conversé con los caminantes por la paz del Valle y Tolima que llegaron a Bogotá, y visité a los jóvenes que acamparon en la Plaza de Bolívar para exigir un Nuevo Acuerdo YA!

Todos ellos concuerdan en la necesidad de alcanzar pronto un nuevo acuerdo que garantice una paz estable y duradera, más amplia y más profunda.



Desde el miércoles al mediodía hemos invitado a los voceros del Centro Democrático a continuar el diálogo que venimos adelantando. Está prevista una nueva reunión con ellos mañana sábado con ese fin.



Así mismo, he dado instrucciones para que todos se pongan en modo cónclave para trabajar de manera ininterrumpida y alcanzar un nuevo acuerdo lo más pronto posible. Ya todo está sobre la mesa. Todo está dicho y todo está estudiado. Es cuestión de buena voluntad y de tomar decisiones. Esto se puede lograr en días.



De esta manera seguiremos avanzando en Colombia y en La Habana para alcanzar una paz que nos una y que todos los colombianos deseamos.



El tiempo apremia porque el cese al fuego que pactamos es frágil. El pueblo tiene la razón: Necesitamos un NUEVO ACUERDO YA!