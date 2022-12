Santos pide a ELN que cumpla compromisos para iniciar lo más pronto proceso de paz

El presidente Juan Manuel Santos, luego de concluir su visita al campamento por la paz, dio una declaración muy corta a la crisis por la que atraviesan los diálogos con el ELN al asegurar que espera que esa guerrilla cumpla los compromisos y se pueda abrir lo más pronto los diálogos."Con el ELN, ojalá cumplan con lo que se comprometieron y que muy pronto se pueda iniciar el proceso con ellos en forma abierta y pública", dijo.

De otra parte, el presidente Santos habló con los familiares de los diputados del Valle a quienes les agradeció su respaldo al proceso de paz con las Farc.

Mesa de diálogos no se instaló El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el equipo negociador para los diálogos con el ELN no viajará a Quito, Ecuador, ciudad donde se tenía prevista la instalación de la fase pública, hasta tanto no sea liberado el excongresista Odín Sánchez.

“Antes de comenzar, quiero anunciarle al país que le he dado instrucciones al equipo negociador con el ELN de que suspenda su viaje a la ciudad de Quito.

La instalación formal de la mesa pública con ese grupo queda aplazada hasta tanto no se libere sano y salvo a Odín Sánchez”, señaló el mandatario.

Así mismo, Santos indicó que habló con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para agradecerle el apoyo al proceso de paz con el ELN. “Reitero toda la disposición y voluntad del Gobierno Nacional para avanzar en este proceso.

Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, informó que el operativo de liberación “ha comenzado”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Tras un análisis de seguridad al ex Procurador Alejandro Ordóñez, 10 uniformados de la policía fueron retirados de su esquema de seguridad.

-El Gobierno de Nicaragua expresó hoy su respaldo al inicio de un diálogo político entre el presidente Nicolás Maduro, y la oposición venezolana el domingo en isla Margarita con la mediación del Vaticano y de la Unasur.