"Quiroz de pronto era la voz visible del contralor Córdoba": alcalde en región PDET sobre Ocad-Paz

Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, reveló el testimonio de un cuarto alcalde de un municipio donde hubo ejecución de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), quien fue testigo de posibles anomalías en escándalo del saqueo de recursos en los Ocad-Paz.

"Eso es más o menos en octubre de 2020 cuando la Contraloría comienza como a frenar los proyectos, diciendo que estaban mal hechos, pero la intención era que unos proyectos aprobados no se fueran a ejecutar por Ocad - Paz, solo alcanzamos a sacar los que alcanzamos antes de octubre" , dijo el mandatario que pidió reserva de su identidad.

"El papel que jugaba el personaje (Aníbal Quiroz) era que él mismo metía a través de nombres y cédulas, de personas reales. Nosotros averiguamos, esas personas decían que no tenían nada que ver con eso. Él decía que alguna persona mandaba unos documentos, que estaban en el Ocad-Paz, diciendo que los municipios no tenían la capacidad, que no habían hecho los proyectos, que era un riesgo, que no tenían equipo técnico para ejecutar, etcétera", agregó el alcalde.

De acuerdo con el testimonio del mandatario, en el manejo de las supuestas coimas podría suponerse que había conocimiento en altas esferas.

“Los congresistas se ponían de acuerdo con los contratistas. De pronto el personaje era la voz visible de Córdoba, el contralor general. Es lo que se supone. Es la sospecha, porque nosotros sabemos que él no tenía ese poder solamente. El papel de Luis Alberto Rodríguez es menos claro”, sostuvo el declarante.

“Había gente que le prometía a uno sacarle los proyectos siempre y cuando se le entregaran a un congresista, que ellos lo conocían. Decían que los congresistas tenían esos cupos, algo así”, complementó.