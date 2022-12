¿Se ‘rajó’ el presidente Duque en materia de paz en su primer año de Gobierno?

Aunque las críticas han llovido durante este año, los mecanismos para la instauración de lo acordado no se han detenido. El jefe de Estado ha recibido apoyos por parte de la comunidad Internacional, pero es evidente la insistencia en la necesidad de mejorar la seguridad para los líderes sociales y los exguerrilleros.

Con un “sobresaliente”, así cataloga el Gobierno Nacional su gestión en materia de paz en estos 12 meses. Sobre la reincorporación destaca que, a la fecha, más de 10.415 excombatientes están en el sistema para retornar a la vida civil.

Se pasó de 2 a 29 proyectos productivos colectivos aprobados por un valor de $21.300 millones de pesos, que vinculan a 1.934 exintegrantes de las Farc y, adicionalmente, se desembolsaron recursos para 17 iniciativas.

El consejero para la Estabilización, Emilio Archila, explicó que “más del 95% de los desmovilizados están dentro de los programas de pensiones, más del 98% de ellos ya están bancarizados. Los 10.500 que tenemos registrados están recibiendo el apoyo financiero de parte del Gobierno”.

Sobre los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el Gobierno mantuvo la permanencia de las 24 zonas y brindó atenciones en salud y ayuda psicosocial. Sin embargo, anunció que cambiará la figura jurídica a partir del 15 de agosto y al menos 11 de estos espacios serán trasladados a otros sitios, situación que se dará en al menos un año mientras se construyen las nuevas viviendas.

“Tenemos los recursos y estamos negociando la compra de los predios de los espacios en donde hemos concluido que se van a quedar y les estamos ofreciendo unos lotes bastante mejores que los que ellos tienen hoy en día para que los que creemos que no deben mantenerse puedan mudarse allá”, afirmó Archila.

Agregó que durante el Gobierno Duque se han construido 450 Obras de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en donde se hicieron vías terciarias, placas deportivas, casetas comunitarias, paneles solares y parques infantiles.

Pero para el partido Farc se ha avanzado muy poco. Según el senador Carlos Antonio Lozada faltan puntos vitales por cumplirse. “Nos parece que en ese sentido el balance es bastante malo en términos de que, si miramos uno por uno los puntos del acuerdo, en materia de rural integral, por ejemplo, hasta ahora lo que se ha dicho y lo que se conocen son solamente anuncios”.

Según Lozada, aunque se han dado pasos importantes en la creación del decreto para preparar el catastro multipropósito, “parece que han incorporado una serie de limitaciones en esa normativa”.

Quizá la punta del iceberg sea el continuo asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y exguerrilleros de las Farc que en este Gobierno suman más de 100 casos.

En diálogo con BLU Radio, el director de Redepaz, Luis Emil Sanabria, manifestó que “en el Gobierno del presidente Duque no se han encontrado medidas efectiva. Es decir, el Gobierno, sigue desestimando esta crisis humanitaria, este genocidio y lo hace en la medida en que no se toman medidas eficaces. Se siguen asesinando líderes y no se toma en cuenta las advertencias de las organizaciones sociales”.

Según el último balance entregado por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Duque se sigue rajando en materia de atención a víctimas pues solo ha reparado al 12%, y los problemas como la sustitución de tierras y el desplazamiento forzado, siguen estando a la orden del día.

