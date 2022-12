Sí a modificaciones de fondo, no a retoques tramposos: Uribe

A través de 7 trinos el expresidente Uribe hizo peticiones, aclaraciones y nuevamente denuncias en lo que fue la campaña hacia la refrendación de los acuerdos de La Habana.



Con la frase defendamos las razones de no, asegura que el Gobierno negó recursos para pedagogía del No y abusó con la publicidad del Sí, por lo cual invita a que comparen dineros gastados en publicidad, campaña, número de cuñas y pautas publicitarias de ambas partes.



En el cuarto punto dice: Defendamos las razones del no: Colombia es de personas emprendedoras, los acuerdos no pueden atentar contra la iniciativa privada.



También aclara que corregir los acuerdos es diferente a las justificaciones del Gobierno y a los ajustes cosméticos.



Finalmente, el expresdiente Uribe aseguró que es inaceptable el narcotráfico como delito político, así el Gobierno diga que las Farc lo hizo por rebelión y resalta que el No evitó la sustitución de la Constitución; “sí a modificaciones de fondo, no a retoques tramposos”, finalizó el Senador Uribe.



Por otro lado, a través de twitter el líder guerrillero Pablo Catatumbo afirmó: Otro fin de semana sin acuerdo de Paz. ¿En que piensan los que dilatan la llegada de La Paz y en sabotear el Acuerdo?



Escuche en este audio más información sobre:



-Nariño es ahora un departamento libre de minas antipersonal; durante 4 años más de 100 minas fueron desactivadas en zona rural del departamento.



-En Antioquia hay 70 alertas rojas por posibles deslizamientos luego de las lluvias que a esta hora dejan 254 familias afectadas en Chigorodó.



-Más de 50 mil vehículos se espera se movilicen por los corredores viales del Huila durante el puente festivo en el que se desarrollan ferias y fiestas en diferentes municipios del departamento.



-El secretario de la ONU visita Haití luego del devastador paso del huracán Matthew.



-Novak Djokovic perdió en la semifinal del Masters 1000 de Shangai ante la gran sorpresa del Torneo, el español Roberto Bautista.



-Tres venezolanos, un dominicano y un antiguano fueron sentenciados a entre seis y diez años de prisión y multados con fianzas de entre 74.000 y dos millones de dólares tras hallarlos con cocaína en 2014 en St. Johns, capital de Antigua,



-Once personas murieron hoy en un tiroteo en un campo de desplazados en República Centroafricana, indicó la misión de la ONU en el país

-Los enfrentamientos entre las fuerzas de dos regiones autoproclamadas semiautónomas del norte de Somalia dejaron al menos 11 muertos, decenas de heridos y 50.000 desplazados desde el 7 de octubre, informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.