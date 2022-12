Todos los expresidentes hemos buscado la paz, que no digan que ellos no: Samper

En el foro Beneficios de la Paz el expresidente Ernesto Samper arremetió indirectamente contra los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, calificándolos de egoístas por poner “palos en la rueda” al proceso de paz.



“Todos los expresidentes hemos buscado la paz, que no vengan a decir los que están en contra que ellos no la buscaron, otra cosa es que no hubieran podido conseguirla. Uno no debe ser tan egoísta que porque un sucesor si la consigue, de ponerle palos en la rueda"



Indicó que hay una pregunta que no sabe contestar ahora que se mueve en el ámbito internacional:



“Por eso una de las preguntas que no sé contestar en esta responsabilidad internacional que tengo ahora es cuando me preguntan ‘¿cómo así que dos expresidentes están en contra de la paz?’ eso es algo que no se puede explicar sino en Colombia”, afirmó el expresidente Samper.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Será deportado a Panamá Mayer Mizrachi, sobrino del expresidente Ricardo Martinelli, implicado en un escándalo de corrupción en su país.



-Cerca de 300 camiones comenzaron a transitar por el paso provisional habilitado por el puente del río Charte en Casanare. El Ministro de Transporte aseguró que la instalación del nuevo puente tardará más de 2 meses.



-El ministro de Minas comenzó visitas de verificación en 79 proyectos de electrificación del departamento de Bolívar para inspeccionar el avance de las obras que beneficiarían a más de 2000 usuarios de la costa.



-El Gobierno panameño propuso una "coalición diplomática" para enfrentar la grave crisis de migratoria que afecta a países como Colombia.



-Este miércoles terminan de llegar a Cali las 8 selecciones nacionales que jugarán en el Campeonato Mundial de Futsal, que se iniciará el próximo sábado.



-La entrega de viviendas a los damnificados por la avalancha que dejó más de 90 muertos en Salgar, Antioquia en 2015, se convirtió uno de los temas más comentados en las redes sociales.



-La Alcaldía habilitó más de 300 cupos estudiantiles para jóvenes que cometieron delitos menores, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.



-Está todo listo para demoler este domingo la antigua sede de la Defensoría del Pueblo en la localidad de Chapinero.