Un plebiscito es costoso, polarizante y demorado: Cristo

“El Gobierno respetará cualquier decisión que tome la Corte Constitucional sobre el llamado fast track para tramitar de manera más rápida el nuevo acuerdo de paz en el Congreso de la República, pero no piensan en el plebiscito inclusive si la Corte no da visto bueno al fast track”, dijo.



“La verdad, por el momento, el Gobierno no se ha planteado la opción del plebiscito, es demasiado costoso para el país es polarizante para los colombianos y sobre todo, además demoraría demasiado la implementación de los acuerdos de paz que se tienen que implementar en el menor tiempo posible”, agregó.



“Esperemos el pronunciamiento de la Corte, no podemos adelantarnos al sentido de la decisión de la honorable Corte, ya han avanzado en la discusión y esperemos que en las próximas sesiones ya tomé la decisión final y sobre esa base el Gobierno emprender el camino para de la implementación. Nosotros vamos a acatar lo que diga el alto tribunal”, añadió.



A pesar de la incertidumbre a interior de las FARC, el Ministro Cristo indicó que van a esperar y a tomar una decisión esta semana sobre la ley de amnistía.