Uribismo formula propuestas basadas en su eslogan: Roy Barreras

“Seguimos esperando propuestas concretas del Centro Democrático. Ese sector ha entregado unos lineamientos generales que es una repetición de su eslogan”, expresó.

Publicidad

Barreras indicó que los colombianos están aclamando un acuerdo ya, pero las propuestas del uribismo tienden en afectar la columna vertebral de todo proceso de paz en el mundo como es de la justicia alternativa.

“Si las propuestas del Centro Democrático son destruir el eje del acuerdo de paz como es la Justicia Transicional es mejor que le digan sinceramente a los colombianos que ellos no quieren acuerdo. La mayoría de los colombianos están aclamando acuerdo y acuerdo ya”, sostuvo.

Publicidad

El presidente de la Comisión de Paz del Congreso informó que esta tarde hay una reunión con el Centro Democrático donde se espera recibir propuestas viables.

Publicidad

Así mismo agregó que “hay soluciones vía legislativa, hay soluciones vía voz ciudadana, hay otros mecanismo de refrendación popular”.

“Hay muchas formas de sacar adelante lo que será un nuevo acuerdo. Lo que gano en el No es el No a ese acuerdo, pero no el No a la paz; siempre habrán soluciones y les puedo garantizar que la paz será una realidad”, concluyó.