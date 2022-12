Voten NO si quieren, pero sepan que se acaba el proceso: De la Calle a bogotanos

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre la posición de algunos de que los bogotanos están alejados del tema del proceso de paz porque sienten que no les afecta.



Según De la Calle, aunque el conflicto armado inicia en el campo, llega a las ciudades y afecta hasta al más adinerado.



“Lo que no debe ocurrir es quedarse en la casa porque me parece que esta decisión es fundamental y traza el camino de Colombia. Hay jóvenes que dicen ‘eso no tiene nada que ver conmigo, yo vivo aquí en Engativá y eso es por allá en el campo’”, manifestó.



“La violencia nace en el campo y llega a las ciudades. Matan un niño por robarle un celular, puede que el asesino sea el hijo de un desplazado que está en la miseria”, añadió De la Calle.



Según el jefe negociador del Gobierno, no le dirá a nadie que vote SÍ o NO en el Plebiscito, pero aclarará las consecuencias de votar negativamente.



“El 2 de octubre podemos hacer lo siguiente, o votar SÍ o votar NO, ese cuento de que uno vuelve a empezar a negociar es un salto al vacío, es una ilusión. Si vota NO, lo respeto, nos descubrimos y eso es parte de la democracia, pero si vota NO tenga clara la conciencia de que se acabó el proceso”, enfatizó.



Finalmente, le dijo a los bogotanos: “vote NO si quiere, pero sepa que se acaba el proceso”.



Publicidad