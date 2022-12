Pedimos a EEUU liberación de Simón Trinidad “en repetidas ocasiones”: De la Calle

El jefe de la delegación de paz de Gobierno en los diálogos con las Farc, Humberto de La Calle, durante un foro en el Club El Nogal aseguró que el Gobierno cumplió con presentar la solicitud sobre Simón Trinidad ante el Gobierno de los Estados Unidos en repetidas ocasiones en aras de la paz.

"Lo hicimos en repetidas ocasiones pero jamás sería impensable, es absurdo creer que dependía del Gobierno colombiano una decisión del Gobierno de los Estados Unidos", explicó.

“Siempre dijimos que ese era un tema que correspondía al Gobierno de los Estados Unidos y no solo a su Gobierno y a la Rama Judicial", añadió.

Sobre el reclutamiento

De La Calle dijo que las Farc deben dejar de tomar el pelo con la entrega de los menores de edad que aún permanecen en los campamentos.

"Es hora de resolver eso. Se trata de cumplir y no hay excusa para no hacerlo. Me parece que han habido anuncios parciales y me parece que es un tema que a estas alturas debemos cancelar como discusión pública", puntualizó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-A partir de este miércoles 6.200 guerrilleros estarán afiliados al régimen subsidiado de salud, anunció el presidente Santos.

-El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá decomisó 1.332 paquetes de cocaína procedentes de Colombia, durante una operación en la provincia de Darién, informó hoy el jefe de esa institución de seguridad.

-El delantero colombiano Hugo Rodallega fue confirmado como nuevo refuerzo del Trabzonspor en el fútbol de Turquía. El atacante marcó 25 anotaciones con el Akhisar en las últimas dos temporadas, lo que le valió para sumarse a uno de los equipos más importantes del país. Por otro lado, Vladimir Hernández, que actualmente está concentrado con la selección Colombia, fue presentado oficialmente por el Santos, de Brasil.