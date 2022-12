Pedir pasaporte a venezolanos no resuelve problema migratorio: Colombia a Ecuador

Migración Colombia advirtió sobre inminentes congestiones en la frontera con Ecuador desde este fin de semana ante el requisito de visado impuesto por ese país a los migrantes venezolanos que atraviesan por miles la costa Pacífica.

Las autoridades anuncian medidas de choque y expresan preocupación por las consecuencias de esa decisión.

“Nos preocupan las consecuencias que se pueden presentar en la frontera sur occidental, en el punto de Rumichaca. Se va a haber afectada la reunificación familiar. Muchos de los que llegan a Perú, Ecuador es para estar Con su familia. Se verán quebrantadas las reunificaciones familiares”, dijo Christian Kruger, director de Migración Colombia.

EL funcionario informó que más de 3.000 venezolanos salen diariamente por Rumichaca hacia Ecuador por lo cual se tomarán medidas de acción para atender las consecuencias de esta decisión.



Vea aquí: Ecuador endurece controles para ingreso de venezolanos

“Vamos a mandar personal de refuerzo a estas fronteras para atender estos fenómenos. Hoy tenemos una reunión con la UNGRD, con las autoridades de Nariño porque esto claramente va a generar cogestión”, agregó.

Dijo también que los países vecinos verán graves consecuencias fruto de esta medida: “El hecho de solicitar pasaporte no va a parar la migración. Eso lo que va a generar es la irregularidad migratoria, el trabajo informal, explotación laboral. Al no tener la población identificada no se va a poder tomar decisiones judiciales. Van a ver que estás dificultades se van presentar en esos países”.

Finalmente, reiteró que los países de Latinoamérica deben apoyar a los venezolanos que sufren la expulsión forzosa de su país, pues "Maduro está expulsando a la gente de su país para que se reduzca el número de habitantes y así poder repartir los pocos recursos que tienen”.