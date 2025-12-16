El Gran Desfile de Navidad se ha consolidado como uno de los más importantes de la temporada decembrina en Colombia.

La jornada congregó a más de 65 000 personas entre residentes y visitantes que se reunieron para disfrutar de un espectáculo lleno de color, música y tradición. El recorrido se extendió por 2,7 kilómetros a lo largo de las principales vías del centro de la ciudad, transformando el corazón urbano en un verdadero escenario festivo.

Pereira brilló con su segunda edición del Gran Desfile de Navidad

Un despliegue artístico y cultural

El desfile —bajo el lema “Navidad Mágica”— contó con la participación de más de 1 500 artistas y 36 comparsas que representaron diversas expresiones culturales. Entre las presentaciones se incluyeron carrozas decoradas, faroles navideños, agrupaciones de danza y música en vivo, además de bandas músico-marciales de instituciones educativas.

La apuesta artística también integró personajes típicos de la temporada como Papá Noel, el cascanueces y duendes, combinando tradición navideña con elementos de identidad local.



Impacto social, turístico y familiar

Este desfile no solo fue un espectáculo visual, sino una iniciativa que ha fortalecido la dinámica cultural y turística de Pereira. La multitudinaria asistencia demuestra el interés tanto de locales como de visitantes por participar en actividades de encuentro familiar y celebración comunitaria durante las festividades de fin de año.

Además, el evento se enmarca dentro de una amplia programación navideña que incluye actividades gratuitas, como una pista de patinaje en la Plaza Cívica Ciudad Victoria y las Villas Navideñas, espacios diseñados para el entretenimiento, la gastronomía y el apoyo a emprendimientos locales.

La alcaldía de Pereira, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, continúa promoviendo este tipo de iniciativas con el objetivo de consolidar a la ciudad como un referente nacional de celebración navideña, reforzando su identidad cultural y contribuyendo al desarrollo económico local.