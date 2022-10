Periodistas comieron cuento a falso dirigente del Real Madrid e hicieron el oso

El hecho no habría trascendido si no se hubiera conocido después que el personaje entrevistado no era Butragueño, sino un impostor que lo imitó y adoptó su personalidad.



En la conversación, el imitador lanzó una noticia que fue vendida por el programa Gente Sexy de la emisora Rock & Pop como primicia: dijo que el galés Gareth Bale dejaría al Real Madrid.



La noticia fue publicada en la página web de la emisora y solo después de que en las redes sociales comenzaron a afirmar que se trataba de un suplantador fue despublicada, pero el audio de la misma ya había sido tomado por usuarios en la red.