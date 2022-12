Periodo presidencial de 5 años, una propuesta que nació muerta

Una lluvia de críticas ha caído sobre la propuesta del presidente del Senado, Ernesto Macías, de ampliar hasta 2023 el mandato del presidente Iván Duque, como parte del debate sobre la unificación de periodos de alcaldes y gobernadores.

Y es que tras salir aprobado en primero de ocho debates el acto legislativo que abrió la puerta a la extensión del periodo de los actuales mandatarios locales, Macías puso sobre la mesa que Duque esté un año más en el poder para implementar mandatos de cinco años que permitan realizar elecciones presidenciales y regionales en mayo y octubre de 2023, respectivamente.

Publicidad

Lea acá también: Duque no apoya propuesta de Ernesto Macías para ampliar su mandato a cinco años

La propuesta generó voces de rechazo, incluidas las del presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El primer mandatario indicó que fue elegido por cuatro años y que no aspira a reelección ni a extensión de periodos. “Trabajar en las cosas que nos unen y no en las que nos dividen y a mí lo que me interesa es servirle al pueblo colombiano, conforme a las reglas de juego”, precisó el presidente.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que cualquier alteración en los periodos de gobierno actuales, lesionan la institucionalidad y desconocen los términos del mandato democrático.

Destacados líderes del Congreso de la República, donde tendría que tramitarse una eventual reforma constitucional para dar un año más en el cargo al presidente, también expresaron su desacuerdo.

Publicidad

El senador Rodrigo Lara (Cambio Radical), quien junto a otros congresistas organizó un bloque para evitar la ampliación de periodos de alcaldes y gobernadores, dijo que la idea de Macías “es un verdadero despropósito” y una idea “descabelladas”, pero también llamó la atención a propósito de que sea Macías quien promueva esa ampliación del periodo del primer mandatario. “No provienen de una voz aislada, sino del presidente del Congreso de la República, que fue puesto ahí, en gran parte, gracias a la voluntad del presidente Iván Duque: es una de sus personas más cercanas”.

Roy Barreras, del Partido de La U, consideró que el senador Macías está planteando un caso de “imaginación inconstitucional”. El congresista, miembro de la Comisión Primera del Senado, afirmó que “la propuesta es tan abusiva con los electores, como si a alguien se le ocurriera recortar el periodo del presidente Duque (…) si siguen con esas ‘ideitas’ inconstitucionales y además inútiles e innecesarias, lo que van a provocar es que alguien termine proponiendo que es más fácil recortar el periodo de una presidente que el de 1.100 alcaldes y 32 gobernadores”.

Publicidad

Barreras también le pidió al presidente del Congreso que “deje así” y se concentre en “cosas serias e importantes que les sirvan a los colombianos”.

Al interior del Centro Democrático, partido de Macías, también hay opiniones en contra. El representante Edward Rodríguez manifestó que no está de acuerdo en dar un año más, “automático”, al presidente de la República, por las mismas razones que se opuso a prolongar dos años más a los alcaldes y gobernadores. “Es un debate que se debe venir, la bancada debe explorar las diferentes opciones, pero la coherencia es el principio que debe determinar comportamiento de vida”.

Rodríguez afirmó además que este tema no podría ser incluido en el proyecto de acto legislativo para unificación de periodos que se está tramitando en el Congreso, pues “carecería de consecutividad, toda vez que fue presentado para alcaldes y gobernadores y no para el presidente, por lo que tendría que presentarse un nuevo proyecto y discutirse”.

Desde otra orilla, pero en el mismo sentido, el representante Inti Asprilla, de Alianza Verde, indicó que “lo que está proponiendo el presidente del Senado violenta el orden constitucional, la democracia y no tendría ninguna posibilidad, por cuanto rompería el principio de consecutividad, pues nunca se planteó esa posibilidad en el debate que tuvimos en la Comisión Primera, por lo que no tendría ninguna posibilidad de prosperar”.

Publicidad

Finalmente, el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, manifestó que sería inconstitucional. “No es conveniente incluir a los actuales mandatarios ampliándoles el periodo, alterando la Constitución, las reglas que dieron los ciudadanos, entrando en un periodo de tipo electoral”.

El representante Juan Carlos Wills, de ese mismo partido, dijo no estar de acuerdo y que la iniciativa le genera "bastantes dudas”, pero indicó se debe abrir el debate de ésta y todas las propuestas que se han hecho sobre esa materia. “Este Congreso debe legislar pensando en lo que más le convenga al país. Debemos es sacar adelante una reforma política estructurada, que definitivamente acabe con tanta corrupción que existe en todos los niveles del Estado”.

Publicidad

Macías ha señalado que solo pretende abrir el debate y aún no ha precisado el alcance de su idea de tener a Iván Duque en la Casa de Nariño hasta 2023. Con todas estas voces en contra, habrá que esperar a que el presidente del Congreso aclare los alcances de su propuesta y si buscará tramitarla en la agenda del legislativa.