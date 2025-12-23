Número de la suerte de Diomedes Díaz cayó en la lotería en el aniversario de su muerte

El pasado lunes 22 de diciembre, cuando se cumplieron 12 años de la muerte del ícono del vallenato Diomedes Dionisio Díaz Maestre, miles de personas en distintas regiones del país apostaron en loterías y chances utilizando los llamados números de la suerte del ‘Cacique de La Junta’.

Para sorpresa de muchos, uno de esos números resultó ganador. Desde hace varios años ha crecido la creencia popular de que los números asociados a Diomedes Díaz traen buena fortuna en los juegos de azar.

Esta tradición se ha fortalecido con el tiempo, especialmente por la devoción religiosa que caracterizaba al cantante. El intérprete de clásicos como El Cóndor herido, Sin medir distancias y Amarte más no pude, era ampliamente reconocido por su profunda fe en la Virgen del Carmen, un aspecto que, según sus seguidores, refuerza la idea de que “ayuda” aún muerto.

Incluso, Joaco Guillén, amigo cercano del artista y exmánager, ha señalado en varias ocasiones que estos números representan “un regalo que Diomedes les hace desde el más allá”.



Diomedes Díaz // Foto: YouTube Music

Números de la suerte de Diomedes Díaz

La lista de números de la suerte para jugar el chance o la lotería con los números de la suerte de Diomedes Díaz es:



1225

1325

2345

5757

2657

1222

2213

1957

0526

1108

2212

2522

Estos números están relacionados con momentos clave de la vida y muerte del cantante, así como con otros elementos como:



1108: número de la tumba de Diomedes Díaz.

de Diomedes Díaz. 6438: últimos dígitos de su libreta militar.

militar. 2213: día y año de su fallecimiento.

1222: mes y día de su muerte.

0526: mes y día de su nacimiento.

1622: día de la Virgen del Carmen y día de su fallecimiento.

Los números de la suerte de la Virgen del Carmen de quien Diomedes Díaz era devoto Foto: ImageFx / Festival Vallenato

Resultado de la lotería con los número de la suerte de Diomedes Díaz

El número que cayó este lunes 22 de diciembre y sorprendió a muchos apostadores fue el 1957, en la lotería Paisita Noche, asociado al animal perro. Esta cifra corresponde al año de nacimiento de Diomedes Díaz, quien nació el 26 de mayo de 1957 en San Juan del Cesar, La Guajira.