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Personería de El Tarra rechaza hecho que dejó un adulto mayor muerto y un herido en Puerto Catatumbo

A través de un comunicado público, la entidad señaló que este lamentable suceso enluta a una familia y genera un fuerte impacto en toda la comunidad.

Levantamiento de cadáver.
Levantamiento de cadáver.
Foto: AFP.
Por: Cristian Santiago
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

La Personería Municipal de El Tarra expresó su rechazo y preocupación por los hechos ocurridos este 2 de junio de 2026 en la vereda Puerto Catatumbo, en donde la activación de un artefacto explosivo improvisado dejó como saldo la muerte de un adulto mayor y otra persona más herida.

A través de un comunicado público, la entidad señaló que este lamentable suceso enluta a una familia y genera un fuerte impacto en toda la comunidad.

Asimismo, advirtió que este tipo de acciones representan una grave vulneración de los derechos fundamentales de la población civil, la cual no debe ser involucrada ni utilizada en medio de las confrontaciones armadas que persisten en la región.

La Personería manifestó además su preocupación por la compleja situación de orden público que enfrenta actualmente el municipio de El Tarra, escenario que mantiene a la población en una constante situación de emergencia humanitaria, zozobra, temor e incertidumbre.

Según la entidad, los reiterados hechos violentos han ocasionado graves afectaciones a la seguridad, la tranquilidad y el bienestar tanto de las comunidades rurales como urbanas del municipio.

Ante esta situación, la Personería hizo un llamado urgente a los actores armados, tanto el ELN, como las disidencias de las Farc, para que respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), protejan a la población civil y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida e integridad de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, líderes sociales y demás habitantes del territorio.

El personero municipal, Jerson Andrey Figueroa Robles, reiteró que la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de violencia, e insistió en la necesidad de garantizar la protección de las comunidades afectadas por el conflicto armado en la región del Catatumbo.

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