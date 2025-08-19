Publicidad

Francotirador mató a suboficial de la Policía en El Tarra, Norte de Santander

Francotirador mató a suboficial de la Policía en El Tarra, Norte de Santander

El Ministerio de Defensa recordó que está vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del ataque contra la Fuerza Pública en El Tarra.

Referencia policías.
Referencia policías.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 12:02 p. m.

La Policía Nacional confirmó que en la mañana de este martes 19 de agosto, hacia las 10:30 de la mañana, uniformados de la estación de El Tarra fueron atacados con armas de largo alcance mientras adelantaban patrullajes en el casco urbano de este municipio de Norte de Santander.

En medio de la acción armada, el subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo fue impactado por un francotirador. Aunque fue trasladado de inmediato al centro de salud más cercano, falleció debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades informaron que, en coordinación con el Ejército Nacional, avanza la búsqueda de los responsables de este hecho criminal que enluta a la institución y a la comunidad nortesantandereana.

El Ministerio de Defensa recordó que está vigente una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del ataque contra la Fuerza Pública en El Tarra.

La Policía rechazó de manera enfática cualquier acción que atente contra la vida de la población civil y de sus integrantes. Además, envió un mensaje de solidaridad y condolencia a la familia del subintendente Ortiz Ocampo, a quien calificó como un héroe de la patria.

