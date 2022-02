Personero de Solano, Caquetá, establece demandas contra el gobernador Arnulfo Gasca

Presunta participación en política, posibles faltas al anunciar la inauguración de una vía en Ley de Garantías, además millonarias obras abandonadas por la Gobernación, son algunas de los motivos por los que el personero de Solano, Caquetá , instauró denuncias contra el gobernador Arnulfo Gasca.

En un documento de siete páginas, el personero Carlos Mario Carvajal, envió un informe a los entes de control y judiciales, donde expone una serie de argumentos relacionados a las fallas que se habrían cometido por parte del gobernador, Arnulfo Gasca, y las autoridades.

Uno de los principales temas denunciados por el personero, tienen que ver con la seguridad: “Como quiera que desde el 1 de enero hasta la llegada del señor Arnulfo Gasca al municipio de Solano, el día 26 de enero de 2022 no se había realizado consejos de seguridad y de orden público en el municipio, dicho arribo carecía de lineamientos a nivel municipal adoptados y/o socializados por las autoridades del municipio, siendo esto una falta al principio de coordinación administrativa", afirma.

También hace referencia a obras millonarias que se encuentran abandonadas o en estado de inoperancia:

"Proceso SI-PDA-LP-001- 2019, Contrato de obra No. 20190000445 en Mononguete, abandonada.

Convenio 013 de 2021 CONV-013-2021. Contrato de obra Chiribiquete C.O.P 001-2021. Contrato de obra No. 001 del 26 de abril de 2021; Jericó de Ismuina, abandonada, abandonado

Proceso SAMC-004-2020, contrato de Obra No. 079 de 2020, Las Mercedes, Contrato liquidado sin terminar, no hay PTAR".

Además, en su denuncia, el personero también habla de una presunta participación en política por parte del gobernador.

“Durante todo el recorrido de la caravana por la zona rural de los municipios de La Montañita y Solano, como puede apreciarse de las publicaciones en redes sociales, el gobernador compartió locación con el señor candidato a la cámara por el partido conservador, abogado Mauricio Cuellar Pinzón, esto puede observarse en material expuesto en redes".

El personero también cuestionó el anuncio de Gasca Trujillo de inaugurar obras por un valor de 20.000 millones de pesos en la región.

“Así mismo, y como lo expresa en diversas entrevistas, el gobernador realizó la travesía Florencia – Solano, con el fin de entregar obras, que representan una inversión de 20.000 millones de pesos, según lo indicado por el mandatario, hecho este que comporta una violación a la ley de garantías”, asegura.

El documento cuenta con anexos de las declaraciones del gobernador Arnulfo Gasca, fotografías y actas de seguridad de las autoridades, con lo que busca que las autoridades realicen la respectiva investigación sobre las posibles responsabilidades del mandatario.

