Pese al aumento de casos, flexibilizan el toque de queda y se abren iglesias en Santander

Pese al drástico aumento en el número de casos y muertes por el coronavirus, a partir de este lunes 01 de septiembre se flexibilizan las medidas en Santander para reactivar la economía.

Según informó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, se modifica el toque de queda y quedará de lunes a domingo desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

Publicidad

“Abriremos los gimnasios manteniendo el distanciamiento de un metro y no podrán usarse las zonas húmedas, abrirán los hoteles en la que habrá restricción en las zonas comunes, los restaurantes no podrán superar el aforo del 35% y las piscinas tampoco podrán superar el 35%, se abrirán las iglesias católicas y cristianas únicamente los domingos para que no se supere la capacidad de 50 personas”, contó el gobernador de Santander.

De igual manera retorna el vuelo Bucaramanga – Bogotá y se reabre el Parque Nacional del Chicamocha.

#SiempreSantander | A partir del 1 de septiembre en Santander regirán nuevas medidas que permitan la reactivación económica con responsabilidad, pero también acatando el aislamiento selectivo que ha propuesto el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/4ei5B9VlE9 — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) August 27, 2020

Publicidad