Petro a presidente de Corte Constitucional por constituyente: “Equivocada su opinión”

Luego de que el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, lanzara duras críticas a la propuesta de constituyente del Gobierno Petro, el mandatario colombiano escribió en su cuenta de X que no estaba de acuerdo con dichas opiniones y argumento que el magistrado no está teniendo en cuenta tres hechos que, según él, demuestran la necesidad de evaluar una constituyente.

En primer lugar, dijo que la Constitución ha tenido contrarreformas en aspectos esenciales, pero mencionó que estos han terminado en reducir los recursos para la educación pública, anular los mecanismos para una reforma agraria, y transformar los derechos universales en negocios.

En un segundo punto, Petro aseguró que el Congreso no ha desarrollado en 33 años, órdenes expresas de la constitución y mencionó algunas de ellas: "Ley orgánica de ordenamiento territorial, mantenemos la de 1886; la reforma a la justicia, la reforma política y electoral que ordena el acuerdo de paz del 2016; el estatuto del trabajo para dignificar la vida laboral; aún, después de 33 años, no es real la igualdad de la mujer, y se siguen discriminando en la sociedad y en el estado, las minorías étnicas, sexuales y culturales".

Finalmente, el mandatario habló de otros puntos a los que tampoco se les ha dado cumplimiento y que tienen que ver con aspectos del acuerdo de paz, del ordenamiento territorial alrededor del agua y del "perdón social y paz definitiva".

Cabe mencionar que el presidente de la Corte Constitucional aseguró que no veía prudente adelantar un proceso de Asamblea Constituyente.

“Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991. La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, debe ser un texto rígido, con muy relativas flexibilidades”, dijo durante el evento de la conmemoración de los 33 años de la Constitución Política.