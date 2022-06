Petro anuncia que habló con el Gobierno de Venezuela para reabrir fronteras

El presidente electo, Gustavo Petro , anunció que ya habló con el Gobierno de Venezuela para reabrir las fronteras, cerradas desde el 23 de febrero de 2019.

"Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera", escribió Petro en Twitter este miércoles, en consonancia con lo que había dicho durante campaña

"Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras", dijo Petro antes de las elecciones en Cúcuta, ciudad que se ha visto afectada por el cierre.

El presidente electo ha sostenido que el presidente Iván Duque ha manejado mal la situación de la frontera y la relación con Venezuela.

"Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque", aseguró hace más de un mes en su visita a la frontera.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros que está cerrada al paso de vehículos desde agosto de 2015 por orden de Maduro que previamente había expulsado a miles de colombianos de esa zona.

Posteriormente, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de Iván Duque, al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino.

La reapertura de la frontera es un clamor de sectores sociales y económicos de los dos países que desde hace siete años sufren las privaciones que el cierre de los pasos fronterizos, en especial el que comunica a Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander, con el estado venezolano del Táchira, el más dinámico de todos por su intensa actividad comercial.