Petro condiciona ceses al fuego a acuerdos para “destrucción y reemplazo de las economías ilícitas”

Durante la ceremonia de ascensos de generales, el presidente Gustavo Petro hizo una dura advertencia a los grupos armados que mantienen diálogo de paz con el Gobierno. El jefe de Estado condicionó los ceses al fuego a que se discutan y se logren un acuerdo para reemplazar las economías ilícitas.

“Yo tengo que decirles que el Gobierno nacional no ve prioritario el cese al fuego, sino está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas”, advirtió Petro.

Además, explicó que cuando habla de economías ilícitas se refiere a “la cocaína, indudablemente, quizás la principal y aún la más poderosa; el oro, la extorsión y el secuestro, entre varias, estas son las fundamentales. Por tanto, en las conversaciones del Gobierno con estos grupos, no nos emociona el que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más sino detener el Estado por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre esas dos partes”.

“Pero es que lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extendiendo los delitos sobre ella. Así no se construye un proceso de paz”, advirtió el mandatario a los grupos armados.

“Por tanto, el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas que he mencionado”, sentenció.

Revolcón en las mediciones de seguridad

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ordenó al general William Salamanca, comandante de la Policía, que la selección y ubicación de los mandos institucionales no se mida en bajas sino en indicadores de protección de vidas. "En términos de reducción de número de muertos, de la caída de la tasa de homicidios, medido por encuestas, no tanto por denuncias que es una información parcializada”.

