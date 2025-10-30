Petro: "Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles"

El presidente Gustavo Petro se encuentra en Arabia Saudita cumpliendo una agenda internacional, desde allí, publicó por medio de su cuenta de X un trino en el que anunció que la Armada en Colombia logró la incautación de una lancha rápida en la que se transportaban 2.8 toneladas de cocaína.

“La armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de cocaína en el Pacífico central. Demostramos la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas”, dijo Petro.

En el mismo sentido dio la orden para suspender el apoyo a operaciones que usen misiles, es importante recordar que Estados Unidos ha adelantado operaciones en el Pacífico y en el Caribe contra el narcotráfico, las cuales han sido cuestionadas por el presidente Petro e incluso ha dicho que se han cometido ejecuciones extrajudiciales en esos operativos.

“Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, agregó Petro.



Esta decisión del presidente ya ha generado algunas reacciones políticas como la del precandidato presidencial Juan Manuel Galán.

“Deje de ser intransigente. Suspender cualquier operación con EE. UU., contra el narcotráfico es un grave error. Usted no está rompiendo con un Gobierno, está debilitando una alianza estratégica que por décadas ha ayudado a Colombia. Como jefe de Estado su deber es proteger la nación, no aislarla. El ego no puede estar por encima de la seguridad del país. Lo invito a pensar en el futuro, no en ganar la pelea del día. Las decisiones impulsivas pueden costarle a Colombia su credibilidad y su capacidad de defensa”, le dijo Galán a Petro.