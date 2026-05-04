Petro en avioneta de ‘Papá Pitufo’: director de UNP dice que William Castellanos grabó el video

Augusto Rodríguez, actual director de la UNP y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro durante la campaña, se refirió al polémico viaje a Buenaventura en una avioneta que estaría presuntamente vinculada al zar del contrabando, Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Rodríguez aparece por algunos segundos en el video revelado en exclusiva por Blu Radio y, en conversación con este medio, entregó su versión de lo ocurrido en noviembre de 2021. Además, reveló el nombre de quién habría realizado la grabación.

Según explicó, al llegar al lugar de hospedaje en Buenaventura se produjo un encuentro con personas que habrían gestionado el transporte aéreo.

“Cuando llegamos al hotel Torre Mar nos encontramos con que unas personas que eran de la precampaña dijeron: 'Les presento a las personas que nos ayudaron (a gestionar la avioneta)'. Ahí veo al señor César Augusto Valencia y a Ramiro Jurado. Al señor Valencia lo conozco, es el que estaba merodeando e intentando convencernos por todas partes a que recibiéramos los apoyos del señor 'Papá Pitufo'. Le dijimos al presidente y se molestó obviamente. Esas fotos las tuvo que haber tomado una persona muy cercana a 'Papá Pitufo' que era una infiltración, el señor William Castellanos’”, afirmó Rodríguez.

Castellanos es un coronel retirado de la Policía que le cuidó la espalda a Gustavo Petro en diferentes etapas de su trayectoria política, como su paso por la Alcaldía de Bogotá, el Senado y la campaña presidencial. Blu Radio intentó obtener su versión sobre los señalamientos de Rodríguez; sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta.



Por otra parte, el abogado César Valencia reconoció haber pagado la avioneta, aunque negó que los recursos provinieran de Diego Marín. Aseguró que su participación se limitó a una gestión puntual y que su relación con el señalado contrabandista fue solo por un par de asesorías.

“Se lo peticionan al señor Ramiro y el doctor Ramiro Jurado me dice que si podemos ayudar con esta gestión, a lo cual le digo que sí. Es una apuesta que hacemos de manera voluntaria, autónoma y con recursos propios”, dijo Valencia a Blu Radio.