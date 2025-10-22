En vivo
Blu Radio  / Nación  / Petro nombra comisionado de la CRC pese a advertencia sobre incumplimiento de requisitos

Petro nombra comisionado de la CRC pese a advertencia sobre incumplimiento de requisitos

La Comisión informó que aún no ha sido notificada oficialmente y que será el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) el encargado de evaluar el nombramiento y verificar su legalidad.

Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Ovidio González
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que oficializa la designación de Javier Gutiérrez Afanador como nuevo comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a pesar de que la entidad había advertido en un memorando que el aspirante no cumple con los requisitos para asumir el cargo.

Tras revisar sus certificaciones laborales, la CRC concluyó que, aunque Gutiérrez cuenta con 18 años y 5 días de experiencia profesional, solo 3 años, 11 meses y 21 días corresponden a experiencia directamente relacionada con las funciones del puesto. Por tanto, no cumple con lo exigido para el cargo de experto comisionado, según el numeral 20.2 del artículo 20 de la Ley 1341 de 2009.

La Comisión informó que aún no ha sido notificada oficialmente y que será el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) el encargado de evaluar el nombramiento y verificar su legalidad. Este puesto llevaba vacante desde agosto de 2022, tras la salida de Sergio Martínez Medina.

La decisión se da en medio de tensiones entre el gobierno y la CRC, luego de que la entidad le negara al mandatario una alocución presidencial por carecer de urgencia. Esto ocurrió luego de que el Consejo de Estado regulara este tipo de transmisiones, pidiendo que no se repitan en un lapso de tiempo semanal, que su duración sea controlada y que realmente la información entregada sea apremiante.

