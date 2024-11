Petro por absolución de Santiago Uribe: “La impunidad no nos lleva sino a más violencia”

“La impunidad no nos lleva, sino a más violencia”, dijo el presidente Gustavo Petro luego de que fuera absuelto Santiago Uribe Vélez, en el marco del caso denominado 12 apóstoles.

Esta decisión del juez primero especializado de Antioquia abriría un nuevo capítulo de tensiones entre el expresidente Álvaro Uribe, hermano de Santiago Uribe, y el presidente Gustavo Petro.

Recientemente, en una carta de siete puntos, el exsenador relató el caso de su hermano, asegurando que el presidente Petro y la JEP estaban presionando para condenar a su hermano.

“Ante la presión del presidente Petro para que condenen a mi hermano, también de la JEP, que con oportunismo político hizo reciente publicación de un viejo organigrama criminal, en el cual aparecen personas absueltas por la justicia”, señaló Álvaro Uribe.

El expresidente agregó en uno de los mensajes que intercambió con Petro: "Presidente, mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran".

Lo que de inmediato respondió el presidente Gustavo Petro: "Expresidente Uribe , hubiera preferido que su hermano fuera a las cárceles".

La referencia a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, surge porque fue acusado de haber visitado cárceles durante la campaña presidencial de 2022, supuestamente en busca de apoyos.