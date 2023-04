Petro propone rehacer la Carta Democrática de la OEA y reintegrar a Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, rehacer la carta fundacional del organismo y reintegrar a Venezuela en él.

En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, el gobernante colombiano aseguró que le interesa y está "luchando" por reintegrar el Gobierno de Nicolás Maduro en la organización y consideró que hay que hablar también con Cuba para que regrese al organismo.

"Les propongo rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. No solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron los derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Creo en ese sistema", manifestó Gustavo Petro en su intervención

El presidente Petro propuso rehacer la carta democrática de la OEA y pidió un corte de cuentas de ese organismo. Asegura que está luchando para que Venezuela reingresé al Sistema Interamericano y que debería hablarse con Cuba



Asimismo, el presidente Gustavo Petro aseguró que no es el único que ha sido víctima de esto, sino "miles de latinos"; para el mandatario no se trata de mirar un lado del otro polarizando y destruyendo lo que para él es "un pacto democrático".

"Me interesa y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos, claro que deberíamos conversarlos con Cuba que nunca estuvo. Se construyó incluso contra los proyectos que se construían en su sociedad, pero no miramos Perú entonces, no hay un presidente preso sin sentencia judicial y sin sus derechos políticos", aseveró el jefe de Estado.

