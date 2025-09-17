Petro reaccionó airado a comunicado de 11 partidos que criticaron su posición frente a EE. UU.

El comunicado conjunto de 11 partidos políticos, desde opositores hasta independientes, con posición crítica hacia el Gobierno nacional por la actitud frente a Estados Unidos, luego de la descertificación del país en la lucha antidrogas, provocó una nueva reacción del presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado expresó que “estos partidos apoyan a un Gobierno extranjero y no al Gobierno de Colombia elegido por las mayorías nacionales”.

Además, el mandatario utilizó el término “cipayos” para referirse a las colectividades firmantes del comunicado, un calificativo históricamente usado para señalar a quienes sirven a intereses extranjeros.

Petro hizo una referencia directa al Partido Liberal, al preguntar en tono de cuestionamiento: “¿El Partido Liberal traiciona a Rafael Uribe Uribe y se arrodilla?, ¿permitirán de nuevo vender a Panamá?”.

En el mismo tono con que respondió a los partidos, se refirió a Estados Unidos y sostuvo que “la descertificación hecha por los que más consumen cocaína, a quienes más la incautan, es una grosería contra toda Colombia”.



La intervención de Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, intervino en la controversia y, aunque dio un mensaje breve, respaldó a Petro en su calificativo de “cipayos” a los partidos.

“Aquí lo que sobran son cipayos”, publicó el ministro y adjuntó una captura de pantalla de una búsqueda en Google sobre esa palabra, en un mensaje respondiendo al trino de Petro.

Armando Benedetti en Consejo de Ministros Foto: Presidencia

¿Qué dijeron los partidos?

El pronunciamiento que generó la respuesta presidencial fue suscrito por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Colombia Justa Libres, Oxígeno, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Liberal, Mira, Salvación Nacional, Nuevo Liberalismo y el Partido de la U.

En el documento conjunto, las colectividades expresaron el “más firme rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en contra del Gobierno de los Estados Unidos, representado por el presidente Donald Trump, tras la reciente descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico”.

Señalaron que las afirmaciones del Ejecutivo “no reflejan la postura del país y constituyen un agravio a una nación que ha respaldado a Colombia en este esfuerzo durante décadas”.

En el mismo texto, los partidos ratificaron su respaldo a la administración Trump, manifestando “respeto por el Gobierno de los Estados Unidos y apoyamos la implementación de medidas más severas y efectivas contra el narcotráfico”.

Además, cuestionaron la gestión del actual Gobierno nacional frente a los cultivos ilícitos, al indicar que “la decisión de Washington no se dirige contra nuestras instituciones ni contra aquellos en Colombia que han enfrentado esta batalla, sino que es un cuestionamiento a la dirección política de un Gobierno que ha fracasado en su responsabilidad”.

En referencia a la situación que dejó en entredicho la política antinarcóticos de Colombia, agregaron que el país “no puede resignarse a permitir que los cultivos de coca se acerquen a las 300.000 hectáreas ni a ver cómo se fortalecen los grupos armados ante la inacción del Gobierno”.

Los 11 partidos manifestaron su disposición para actuar en conjunto con la comunidad internacional, al señalar: “Asumimos el compromiso, con el apoyo de los colombianos y la comunidad internacional, de luchar contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos”.