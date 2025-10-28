Petro se anticipó a la ONU y reveló que cultivos de coca crecieron 3% en 2024: hay 262.000 hectáreas

El presidente Gustavo Petro se anticipó al informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de 2024 y, en un trino escrito desde Medio Oriente, aseguró que crecieron un 3 %. El mandatario señaló que estos datos no habían sido revelados aún porque se busca evitar “que se repita el error de 2023”, que, según él, consistió en incluir las respectivas productividades por zonas y no diferenciar entre lo que muestran los mapas: las zonas de enclave de la cocaína y aquellas abandonadas desde hace más de tres años.

Este ha sido un argumento reiterativo del mandatario, quien considera que los resultados del informe anterior impulsaron la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos. La cifra de 262.000 hectáreas de coca para 2024 se conoce en medio de la crisis diplomática con ese país y la inclusión del jefe de Estado y sus cercanos en la lista Clinton por los pocos resultados en la lucha contra el narcotráfico.

Una motocicleta pasa junto a una plantación mixta de café y hojas de coca en Argelia, departamento del Cauca, Colombia, el 6 de mayo de 2025. Estados Unidos ha descertificado a Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro el 15 de septiembre de 2025, confirmando una decisión que podría costarle al país cientos de millones de dólares en apoyo militar estadounidense. AFP

Cabe mencionar que en 2023 hubo una escalada en la producción potencial de cocaína, con un crecimiento anual del 53 %. Con la cifra de 262.000 hectáreas, el presidente Petro reconoció que los cultivos aumentaron frente al último registro (253.000 hectáreas en 2023), aunque a un ritmo menos acelerado que ese año, cuando la variación frente a 2022 fue del 10 %.

El mandatario concluyó su mensaje en X diciendo: “El mundo sabrá que, de las 262.000 hectáreas que aparecerán como zonas de cultivo de hoja de coca, 80.000 están abandonadas desde hace más de tres años y 22.000 están en proceso de transición de cultivos ilícitos a lícitos. Las zonas de enclave se mantienen por el aumento del consumo de cocaína en Europa, las ciudades del Cono Sur y Australia. En cambio, las zonas de la selva amazónica están abandonadas porque el consumo de cocaína en Estados Unidos alcanzó su máximo y no crecerá más debido al aumento del consumo de fentanilo”.