Blu Radio  / Nación  / Petro anuncia incautación de casi 8 toneladas de cocaína y dice que “hechos desmienten a EE UU"

Petro anuncia incautación de casi 8 toneladas de cocaína y dice que “hechos desmienten a EE UU"

Petro cerró su mensaje afirmando que este resultado desmiente las declaraciones recientes del gobierno de Estados Unidos sobre su política de drogas y por lo cual, fue incluido en la Lista Clinton.

Presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia.
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

El presidente Gustavo Petro ya llegó a Riad, Arabia Saudita, y desde allí informó en su cuenta de X sobre una operación antidrogas desarrollada en coordinación entre la Armada de Colombia y autoridades europeas, en la que fueron incautadas cerca de ocho toneladas de cocaína en aguas próximas a Europa.

Según el mandatario, la acción se llevó a cabo sin dejar víctimas fatales, lo que, a su juicio, refleja la eficacia de su política contra el narcotráfico.

Dicha operación, según Petro, contó con el apoyo de las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal, y permitió la captura de 38 personas, cuya nacionalidad aún no ha sido determinada. La droga fue hallada tanto en contenedores en puertos europeos como en una lancha rápida tipo “go-fast”, empleada comúnmente para el transporte de cargamentos ilícitos.

El mensaje del presidente hace referencia directa a un informe técnico del Equipo de Análisis Táctico de la JIATFS, que certifica la incautación de 7.887 kilos de clorhidrato de cocaína, además de armas, combustible, dinero en efectivo y vehículos de lujo, en el marco de siete operativos conjuntos en aguas jurisdiccionales de varios países europeos.

