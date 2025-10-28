Petro anuncia incautación de casi 8 toneladas de cocaína y dice que “hechos desmienten a EE UU"

El presidente Gustavo Petro ya llegó a Riad, Arabia Saudita, y desde allí informó en su cuenta de X sobre una operación antidrogas desarrollada en coordinación entre la Armada de Colombia y autoridades europeas, en la que fueron incautadas cerca de ocho toneladas de cocaína en aguas próximas a Europa.

Según el mandatario, la acción se llevó a cabo sin dejar víctimas fatales, lo que, a su juicio, refleja la eficacia de su política contra el narcotráfico.

Dicha operación, según Petro, contó con el apoyo de las policías de España, Suecia, Alemania y Portugal, y permitió la captura de 38 personas, cuya nacionalidad aún no ha sido determinada. La droga fue hallada tanto en contenedores en puertos europeos como en una lancha rápida tipo “go-fast”, empleada comúnmente para el transporte de cargamentos ilícitos.

Con colaboración de la armada de Colombia, hemos logrado incautar casi 8 toneladas de Cocaína cerca a Europa sin un solo muerto y en puertos europeos



Aquí demostramos la Eficacia de nuestra política antinarcotraficante aliados con las policías de España, Suecia, Alemania y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 28, 2025

El mensaje del presidente hace referencia directa a un informe técnico del Equipo de Análisis Táctico de la JIATFS, que certifica la incautación de 7.887 kilos de clorhidrato de cocaína, además de armas, combustible, dinero en efectivo y vehículos de lujo, en el marco de siete operativos conjuntos en aguas jurisdiccionales de varios países europeos.



Petro cerró su mensaje afirmando que este resultado desmiente las declaraciones recientes del gobierno de Estados Unidos sobre su política de drogas y por lo cual, fue incluido en la Lista Clinton.