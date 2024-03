Petro sobre Asamblea Nacional Constituyente: “No tengo intención de reelegirme”

El presidente Gustavo Petro abrió un álgido debate sobre la Constitución en Colombia y su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

Así lo reconoció este sábado el propio mandatario en la red social X donde se refirió a la propuesta que presentó el viernes en Cali, que ha sido criticada por políticos de todas las corrientes, incluidos algunos que lo apoyaron en las elecciones presidenciales de 2022.

"La propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional. Está bien que así sea", afirmó el presidente al compartir el discurso en el que hizo el polémico anuncio, calificado como un "globo" de distracción por diversos sectores porque el apoyo legislativo y popular de Petro va mermando.

A propósito de su polémica propuesta, el mandatario en entrevista con el diario El Tiempo, aclaró y entregó detalles de la iniciativa que puso sobre la mesa y que ha sido punto de conversación nacional desde el fin de semana.

Aseguró, en conversación con el diario mencionado que la asamblea constituyente de la que habla no tiene nada que ver con los proyectos del Gobierno que se puedan hundir en el Congreso, dicha constituyente, según asegura, buscaría "corregir errores actuales de los sistemas", aseguró que no es algo que él decide y que se trata de un mecanismo democrático.

"El presidente no decide el futuro de una asamblea nacional constituyente. Ese es el primer error del debate propuesto este fin de semana. La asamblea nacional constituyente es un mecanismo democrático contemplado en la Constitución del 91", contó.

"El proceso constituyente que he propuesto no tiene que ver con recuperar los proyectos de ley que el Congreso hunda (...) Estos temas no tienen que ver con una asamblea nacional constituyente. Si se convocara mañana, sería apenas para corregir los errores de los sistemas actuales y contrarrestar las crisis que vengan. Mi propuesta de constituyente no es para las reformas actuales", señaló.

En ese sentido, explicó que su propuesta que se centra en seis puntos principales: la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, garantías a poblaciones históricamente excluidas, una reforma judicial, reordenamiento territorial, atención a la educación y el diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.

"No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Ese es el principal error de quienes apresuradamente, algunos histéricamente, han saltado a atacar la propuesta presidencial. Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos; como la facilidad para hacer una reforma agraria. Lo fundamental está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar. Este tema tiene que ver con seis puntos fundamentales", relató.

De otro lado, y otro factor que ha sido partida de debate es la reelección presidencial, de la cual manifestó que no desea quedarse en la Presidente más allá del 2026.

"No estoy buscando una reelección presidencial. No tengo intención de reelegirme y no impulsaré reformas o una constituyente en ese sentido, así lo he dicho desde siempre. Yo no quisiera volver a ser presidente a partir de 2026", reflexionó el presidente Gustavo Petro en entrevista con El Tiempo.

Rechazo generalizado

La propuesta de Petro no ha tenido acogida entre los políticos, que consideran impertinente cambiar una Constitución que fue promulgada en 1991 y en cuya redacción participaron, entre otros, los desmovilizados de la guerrilla del M-19, de la que el mandatario hizo parte.

El senador Humberto de la Calle, miembro de la Coalición Centro Esperanza y quien fue el único representante del Ejecutivo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, calificó de "débil" el argumento del presidente.

"La causa que alega el presidente para convocar una constituyente es la imposibilidad de cumplir la Constitución, según su propio dicho (...) Si fuese cierto, no es la Constitución la que hay que cambiar sino la forma de gobernar", añadió el congresista en un comunicado.

De la Calle recordó que para aprobar una constituyente se requiere un proyecto de ley, que debe pasar por un Congreso en el que Petro ya no tiene mayorías, y "dos convocatorias al pueblo", primero para que diga si quiere una reforma constitucional y, en caso positivo, para que apruebe los eventuales cambios.

