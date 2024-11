Petro sobre Pegasus: "No es lo mismo usar software contra mafiosos que sin orden judicial"

El presidente Gustavo Petro se refirió sobre Pegasus y señaló: "No es lo mismo tener un software para cazar mafiosos que hacerlo sin orden judicial, a menos que la constitución no sirva para nada, pero entonces tendríamos que decir que nuestra democracia se ha debilitado al máximo, la soberanía no solo es alzar una bandera, sino que las principales decisiones las toman los colombianos, si los toman otro tipo de personas hemos perdido soberanía”.

Aseguró que al país le esperan discusiones relevantes sobre este tema y agregó que un presidente de la República está para hacer respetar la soberanía. “Nuestra ciberdefensa tiene que estar en manos nacionales”, dijo.

Pegasus es un software espía extremadamente sofisticado, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Foto: AFP

Este pronunciamiento del mandatario se da luego de al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, le confirmarán tras una reunión en la Casa Blanca que el Gobierno americano sí financió el software de Pegasus y lo hizo con dinero en efectivo, presuntamente sin que el Gobierno de Iván Duque estuviera enterado y con el fin de que se usará para operaciones contra el narcotrafico.

“Me parece absolutamente sospechoso e irregular que ese pago se haga en efectivo", dijo el embajador de Colombia en Washington, tras la reunión de alto nivel.

Publicidad

El embajador expresó su inquietud, destacando que, aunque estaba satisfecho con las explicaciones proporcionadas, aún tenía muchas preguntas que necesitaban respuesta. "Es crucial saber exactamente contra quién se ha utilizado este software y asegurar que su uso te tenga fines legítimos", afirmó García Peña.

"Lo que nos aseguraron es que efectivamente fueron recursos norteamericanos utilizados para la adquisición del software Pegasus. Su utilización estaba dirigida únicamente a carteles de la droga en Colombia y México", agregó.

Publicidad

El embajador también hizo hincapié en la necesidad de transparencia en las operaciones relacionadas con el software. Reiteró la información publicada por medios de comunicación, sobre la adquisición del software por parte de Estados Unidos con fondos lícitos.