Petro y Barbosa, en medio de críticas de lado y lado, se vuelven a reunir este lunes en Palacio

Este lunes a partir de las 10:00 de la mañana está prevista una nueva reunión en Palacio de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, después del cruce de declaraciones entre los dos funcionarios en las últimas semanas.

Uno de los choques más recientes se dio finalizando marzo cuando el fiscal Barbosa, desde República Dominicana, señaló que el Gobierno nacional presentó una propuesta para legalizar toda la cadena de narcotráfico en el país.

“Estoy enfrentando esa criminalidad y ese narcotráfico en Colombia, en donde a través del Congreso de la República, el Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos. Esa es una situación que estamos viviendo. Imagínese ustedes legalizar la importación de precursores químicos para legalizar la producción cocaína, heroína y drogas sintéticas. Ahí estuve y lo denuncié en el Congreso de la República”, advirtió el fiscal Barbosa en ese momento.

Petro, a través de Twitter, se pronunció y calificó estas declaraciones como una calumnia.

“Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”, trinó.

Adicionalmente, el mandatario nacional reprochó que no se avance en investigaciones de hechos de corrupción en el país en entidades como la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la Unidad Nacional de Protección y la propia Fiscalía.

“Espero que este fiscal general de la Nación sea capaz de investigar, igual que debería investigar lo qué pasó con los bienes de los narcotraficantes en la Sociedad de Activos Especiales, igual que lo qué pasó con la mafia de la UNP y del INPEC y de la Fiscalía misma”, advirtió Petro.

Ya en dos ocasiones se reunieron los dos funcionarios en Palacio de Nariño en medio de polémicas como la solicitud de suspender órdenes de captura de diferentes grupos armados con los que el Gobierno ha intentado avanzar en acercamientos de paz, así como el nombramiento de jóvenes de primera línea como voceros y que puedan salir de la cárcel.

