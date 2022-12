Piden a Maduro reconocer resultados de consulta popular

Puerto Rico, España y Alemania se sumaron a los reclamos internacionales para que las autoridades de Venezuela reconozcan los resultados de la consulta ciudadana celebrada en ese país el domingo contra el cambio de constitución que promueve el Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro.



"La salida a la crisis política en Venezuela radica en la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas. El Gobierno de Puerto Rico exhorta al Gobierno de Venezuela a reconocer la voluntad expresada por la mayoría de los venezolanos en el plebiscito ciudadano efectuado ayer", dijo en un comunicado el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.



Más temprano, el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, recalcó que la Asamblea Constituyente "no es el futuro" del país, donde 6,3 millones de ciudadanos han rechazado en un referendo esa vía para cambiar la Constitución.



"Nosotros siempre hemos dicho que la Asamblea Constituyente no es el futuro, que el futuro es cumplir la Constitución que se dieron los venezolanos en su momento", indicó Dastis a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), en el que abordarán la situación en Venezuela.



"Desde nuestro punto de vista, el plebiscito expresó claramente la voluntad del país. Aunque el resultado no sea jurídicamente vinculante, debe llevar al presidente Maduro a replantearse la convocatoria de la constituyente", dijo, de otro lado, la vocera del Ministerio de Exteriores de Alemania, Maria Adebahr.





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y nuestros contenidos destacados, DESCARGUE ya la APP de Blu Radio: Haga clic aquí si su dispositivo es iOS. Haga clic aquí si su dispositivo es Android.