Piden a Santos cambiar nombre a Clan Úsuga

“Esta lucha que hoy está aflorando no es nueva, finalizando el mes de septiembre del año 2014, en un evento de la cuarta brigada del Ejército y la alta cúpula militar, me levanté y con mucho respeto pedí que por favor cambiaran la designación con respecto a una cantidad de argumentos que les estaba dando”, dijo.



Andrés aseguró que ese día el ministro de Defensa, en ese entonces Juan Carlos Pinzón, entendió la solicitud, pero luego no pasó nada. (Lea también: Mindefensa confirma asesinato de capitán del Ejército a manos del Clan Úsuga )



Sin embargo, contó que con el paro armado de hace unos días brotó la carta de la doctora Gilma Úsuga, de comunicaciones de Avianca, que ponía en evidencia la estigmatización que afectaba a todos aquellos que tenían este apellido, lo que revivió la discusión.



Andrés, además, enumera las formas cómo se ha visto afectado por cuenta de tener este apellido.



“En las salidas del país, cuando hemos estado en aeropuertos, en foros. Lo que más me ha dolido son los temas con mi hija, donde ya han venido haciéndole bullying en el colegio y en otras instancias por el apellido”, relató.



Finalmente, explicó a qué medida legal van a recurrir para cambiar esta situación. “Se llama una acción de reparación directa, está en el código contencioso administrativo e implica que se tenga que proteger, indemnizar o incluso, con unas medidas que no son pecuniarias, que el mismo presidente de la orden de no volver a designar a esa organización criminal con el apelativo ‘Clan Úsuga’".