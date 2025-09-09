Piden al rector de la UNAL tomar decisiones cuidadosas para evitar demandas tras fallo del Consejo

El profesor Diego A. Torres, representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU), envió una carta al rector de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera, en la que le pide tomar precauciones para evitar problemas jurídicos y financieros en la institución.

La solicitud se presenta tras el reciente fallo del Consejo de Estado que confirmó la designación de Ismael Peña como rector, mientras siguen en curso demandas que buscan anular la designación de Múnera, cuyo desenlace se conocerá en las próximas semanas.

Torres pidió que todas las decisiones administrativas, en especial las relacionadas con el manejo del presupuesto y los proyectos de inversión, se analicen con cuidado para no exponer a la Universidad ni a sus funcionarios a demandas o sanciones.

También recomendó no pedir renuncias ni declarar insubsistencias de personal, ya que estas medidas podrían ser objeto de procesos judiciales.

El documento resalta además la necesidad de informar sobre el estado del presupuesto de inversión de la Universidad, que asciende a 540.000 millones de pesos y está destinado a becas, movilidad académica, investigación e infraestructura.

Según Torres, la demora en aprobar proyectos en el Banco de Proyectos de la UNAL (BPUN) ha frenado avances en varias áreas académicas e institucionales.