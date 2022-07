Piden condena contra exfiscal de la JEP que recibió soborno para entorpecer extradición de Santrich

En los alegatos de conclusión de la Fiscalía General de la Nación, el ente investigador pidió la condena del exfiscal de la JEP Julián Bermeo por haber incurrido en hechos de corrupción cuando recibió 40.000 dólares en 2019 para entorpecer el proceso de extradición de Jesús Santrich.

Según el fiscal Miguel Eduardo Martínez, los hechos se cometieron con dolo al haber estado atento, en las entregas de información y reuniones con los trabajadores de Santrich, de que no lo fueran a grabar.

"El pronunciamiento de la sala considera que la decisión deberá corresponder a una sentencia condenatoria (...) cuando se comprueban actos de corrupción, de un funcionario judicial, este no solo atenta contra su honor sino contra la majestad de la justicia", señaló el fiscal.

Por su parte, el abogado de víctimas, Camilo Sampedro Arrubla, resaltó que se trata de un exfuncionario de la JEP y por ende, los actos de corrupción podían también tener implicaciones no solo en este caso. El abogado solicitó condenar al exfiscal Bermeo:

“Concretarse con otros, como ocasión de permanencia y con el ánimo de hacer de su actividad un quehacer delictual indeterminado constituye el delito de concierto para delinquir, como lo dice la Corte Suprema, es un delito que no requiere la efectiva comisión de los delitos para los cuales se concertaron, además no importa que los delitos no sean homogéneos, pueden ser heterogéneos”, es decir, que el simple hecho de reunirse como delito de peligro, afecta la seguridad pública, enfatiza el abogado Sampedro.

El abogado también afirma que es evidente el plan concertado en dicha reunión, en la que quedó registrado en las cámaras de seguridad del Hotel JW Marriot, en el norte de Bogotá, el seguimiento que le hicieron los investigadores a Bermeo mientras se encontraba con dos trabajadores del guerrillero alias 'Jesús Santrich'.:

“La participación de Bermejo se remonta por lo menos en 2018, es decir que existe un elemento de permanencia en el tiempo (…) se demuestra que existía un ánimo intelectual determinado a varios delitos, apuntando a cualquier delito”.

Según el abogado de víctimas, la intención nace del propio exfiscal para la JEP Julián Bermeo.

