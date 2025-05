Piden investigar presuntas contrataciones irregulares ordenadas por representante Racero

En la mañana de este domingo 25 de mayo, el periodista Daniel Coronel reveló unos audios del representante a la Cámara, David Racero, donde mencionaba una vacante de cajera en el fruver de su propiedad. Lo que llama la atención en el audio, son los parámetros de contratación que anuncia Racero. Según el representante, la vacante tendrá un salario de un millón de pesos, sin prestaciones y con varias tareas por realizar, aparte de manejar la caja.

“ El pago es de un millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada, un millón y si toca decirle que es tiempo completo 7:00 a.m. 8:00 p.m. Ellos saben, (...) Ellos son toderos, no solo caja, sino que también arreglan, hacen pulpa, hacen aseo, lavan baños, lavan los pisos, arreglan obviamente la comida, o sea, estar dispuesto para todo, o sea, cajera, pero de todo”, dice Racero en el audio.

La denuncia está dirigida al doble discurso que podría tener el representante, quien ha defendido la reforma laboral en mensajes de redes sociales y en discursos en lugares públicos, cuestionado el porqué se ha querido negar aspectos como el pago de horas nocturnas, dominicales y festivos y hasta la seguridad social. Sin embargo, el representante propone contratos sin prestaciones y presuntas irregularidades en los términos de las contrataciones.

David Racero

Ante esto, varios perfiles políticos se han pronunciado, entre ellos, el concejal Daniel Briceño, que afirmó que este lunes 26 de mayo le exigirá formalmente al ministro Antonio Sanguino que el Ministerio del Trabajo realice una investigación sobre el fruver de Racero. Dijo además que le pedirán a la Unidad de Gestión Pensional y de Parafiscales (UGPP), que investigue todo lo relacionado a los aportes a seguridad social realizados por Racero.

Respuesta del representante David Racero ante la denuncia

Mediante un comunicado, el representante David Racero respondió a la denuncia, afirmando que desde septiembre de 2024 está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que, según él, fue solicitado voluntariamente. Racero además expresó su preocupación por la posible interceptación de sus comunicaciones privadas, señalando que está en juego su derecho a la intimidad. Finalmente, aclaró que el negocio (fruver) mencionado cerró en 2020 debido a dificultades financieras y reiteró que siempre ha insistido en la investigación.