Piedad Córdoba plantea referendo constituyente para acuerdos de paz con las Farc

La exsenadora afirmó que es importante ver “a lo que se ha llegado y que esto no tiene reversa, es simplemente un pequeño retraso de la firma del acuerdo final, los últimos hechos dan cuenta de eso”. (Lea también: No podemos levantarnos de la mesa por no cumplir fecha de acuerdo final: Cristo ).

Publicidad

Explicó que en la mesa de negociación de La Habana aún hay discusión en cuanto a las zonas de concentración y el mecanismo de refrendación del acuerdo “y esos son temas un poco complicados y de profundidad”.

Ante estos temas, Córdoba planteó la posibilidad de realizar un referendo constituyente para implementar los acuerdos de paz alcanzados “que entre otras cosas, bastaría fundamentalmente con el hecho de la firma y tiene unas condiciones jurídicas importantes como que el Congreso no puede meterle la manos a los acuerdos”. (Lea también: ¿Valía la pena fijar un plazo para la firma de la paz? Debate ).

Publicidad

Agregó que en la propuesta de referendo también podría entrar una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que “se ocuparía de temas como en los que no hubo acuerdo con el Gobierno”.

Publicidad

Córdoba resaltó la importancia “de ver las diferencias entre plebiscito y referendo y en este caso la propuesta no es para refrendar sino para implementar los acuerdos a los que lleguen en la mesa de negociación”.

“Esa puede ser una buena salida, no para dejar contento a todo el mundo sino para tener una paz duradera”, dijo la exsenadora. (Lea también: Gobierno y Farc no están todavía preparados para firmar la paz: Kerry ).

Publicidad

Sobre la fecha para la firma de la paz, Córdoba afirmó que no considera “vaya a pasar de mayo o junio porque son pocos temas los que quedan y son los que se están discutiendo”.

Publicidad

Aseveró que no puede comprometerse a dar una fecha específica “porque eso es una camisa de fuerza, pero no se podría descartar el 27 de mayo porque esa es una fecha importante para las Farc”.