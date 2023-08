Pilas con su celular: en elecciones se disparan los ciberataques

Tenga cuidado con lo que hace en su celular durante la campaña electoral porque los ciberataques se duplican por esta época de elecciones, según la consultora GMS.

El cálculo es de un aumento del 111 %. No importa si son las elecciones presidenciales, como las que que tuvimos el año pasado, o las locales que tendremos en octubre próximo.

Las tácticas de los delincuentes incluyen el envío masivo de noticias falsas, programas informáticos maliciosos para difundir resultados adulterados, dominios maliciosos e las invitaciones a enlaces sin protección. Varias de estas estrategias pueden llevar a que le roben sus datos personales o los de su empresa y, en algunos casos, logren acceder a sus cuentas bancarias

No todos los ciberataques durante las elecciones están relacionados con política. De hecho, según GMS, algunos pueden ser oportunidades aprovechadas por ciberdelincuentes comunes debido al caos y la distracción que a menudo rodean a las elecciones-

Publicidad

¿Cómo proteger el celular de ciberataques?

“Es crucial tomar medidas proactivas como: fomentar una cultura de ciberseguridad donde los empleados estén alerta y sepan cómo reportar incidentes sospechosos; mantener los sistemas operativos, software y aplicaciones actualizados con los últimos parches de seguridad”, dice GMS,

En sus actividades personales es clave que no abra correos sospechosos, no ingrese a enlaces desconocidos y no descargue archivos sin antes revisarlos con el antivirus.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: