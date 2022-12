Pilotos de Avianca pedirán medidas cautelares ante la CIDH

El presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), capitán Jaime Hernández, señaló que espera viajar esta misma semana a Washington, Estados Unidos, con el fin de pedir medidas cautelares para los pilotos del sindicato ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante esta huelga que ya completa 35 días.



"Tenemos una cita en la Comisión Interamericana Derechos Humanos y hemos solicitado medidas cautelares para los pilotos que estamos en huelga", dijo.



Hernández expresó que esta petición de medidas cautelares ante el organismo internacional se debe la falta de garantías en la justicia colombiana.



"Ya que el país y la justicia colombiana no nos están dando las garantías al día de hoy, vamos a necesitar ayuda internacional para esto".



Entre algunas medidas cautelares que los pilotos solicitarán, se encuentra la protección y garantía de no despidos por parte de la aerolínea.



"Que la huelga es legal, que no pueden generar despidos, que no se puede reprimir el derecho a la protesta social".



Entre tanto, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, anunció que el Tribunal de Arbitramento tiene 8 días para organizarse, y 10 días para tomar la decisión por el conflicto entre los pilotos y Avianca.



Además, hizo un llamado a las partes a recordar que se deben a los pasajeros.



