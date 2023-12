Plan éxodo de fin de año: tenga en cuenta las afectaciones y recomendaciones para viajar seguro

En el plan éxodo de fin de año las autoridades vigilarán las principales carreteras del país y entregarán en tiempo real el estado de las vías para que todos los viajeros lleguen a sus destinos.

Según datos de la Terminal de Transporte de Bogotá saldrán alrededor de 80.000 pasajeros quienes viajarán para celebrar las fiestas de fin de año.

Para hablar sobre las medidas que se tienen contempladas para el plan éxodo y las afectaciones viales que se están presentando en el momento, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el coronel Diego Mauricio Córdoba Rojas, subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

“Tenemos una afectación en el departamento del Caquetá, en la vía Suaza por Florencia en donde la caída de material rocoso genera afectación en el corredor vial. En la vía Sogamoso - Aguazul, en el sector los Grillos, kilómetro 81, tenemos un cierre total por el daño en la estructura del puente y en el Cauca, en la vía Mojarras - Popayán, en el kilómetro 75, también tenemos un cierre total”, indicó el coronel respecto a las afectaciones viales a nivel nacional que se están presentando a la fecha.

A la hora de viajar por carretera, es importante que no utilice elementos distractores como el celular y que haga un uso adecuado de los cinturones de seguridad, tanto en el asiento del conductor como en el del copiloto y en los asientos traseros. No cumplir con estas normas de tránsito no solo puede poner en peligro su vida y la de los demás, sino que también puede resultar en una multa.

“La velocidad es uno de los detonantes de la accidentalidad en Colombia, recordemos que los motociclistas son uno de los actores viales que más se ven afectados. De cada 10 accidentes, aproximadamente 7, está involucrado o el conductor o el pasajero de la misma, entonces estamos apuntando los controles hacia la velocidad, adelantamiento en sitios prohibidos, las maniobras peligrosas y el control de embriaguez”, señaló el coronel.

Línea de contacto con la Policía Nacional para emergencias durante el plan éxodo en las carreteras del país:

Llame al 123 para emergencias o al #767 para reportar situaciones en la vía y obtener información sobre el estado de los corredores viales por donde planea transitar.

Escuche la entrevista completa: