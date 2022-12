Plenaria del Senado aprobó conciliación de reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el proyecto es un beneficio para el país.

"No es momento de celebración alguna, no hay motivo de celebración, solo tenemos la satisfacción de que actuamos responsablemente (…). Esta reforma es verdaderamente estructural, el que diga que no, no se ha leído el texto", dijo el mnistro.

La votación que se realizó este miércoles tuvo como resultado: 52 por el SÍ y 31 por el NO.

Cárdenas se disculpó por el incremento del IVA y destacó que en la reforma tributaria los celulares con precios menores a 650 mil pesos no serán gravados.

Entretanto, Mauricio Lizcano del partido de La U manifestó que “el Congreso le cumplió al país”.

“En todos mis años de ejercicio esta es la reforma tributaria más responsable que he visto. Nada se pupitreó, todo se hizo con responsabilidad y es destacable la labor del Congreso”, sostuvo.