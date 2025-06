Polémica en Calarcá por supuesto maltrato a yegua; organizador de cabalgata dice que tuvo un infarto

En Calarcá, Quindío, hay controversia por el aparente mal trato que tuvo una yegua durante la realización de la cabalgata en las fiestas aniversarias que se llevaron a cabo en el municipio y que contaron con la participación de 600 personas.

Los organizadores del evento indicaron a Blu Radio que el equino tuvo un infarto del cual se recupera y, por eso, fue visto en el piso, tal como se evidencia en videos captados por algunos asistentes al evento y que, rápidamente, empezaron a circular en redes sociales.

Entretanto, la administración municipal prepara un acuerdo para derogar la obligación de realizar este tipo de actividades en la localidad quindiana cada año.

"Es un buen caballo, un caballo criado, acostumbrado a cualquier tipo de cabalgatas. Según el parte veterinario le dio un tema biológico, un tema de un infarto, ese tema de los infartos en los equinos es muy común. No obedece a excesos, aclaro", manifestó a Blu Radio, Mario García, representante legal de la organización Cabalguemos, organizadora del evento.

Calarcá ¿sin cabalgatas?



Por los incumplimientos a las restricciones que tenía la cabalgata y las limitaciones para controlarla, la Alcaldía de Calarcá buscará derogar una norma municipal que obliga a realizar este evento equino cada año.

"Primero, voy a presentar un proyecto de acuerdo al concejo municipal donde se derogue un acuerdo municipal del 2007 que básicamente, como alcalde, me obliga a que en el marco de la Fiesta Nacional del Café tenga que realizar una cabalgata", indicó el alcalde Sebastián Ramos a Blu Radio.

¿Qué opinan los calarqueños?

Para los habitantes de Calarcá, las cabalgatas son parte de sus tradiciones, pero rechazan el abuso y el maltrato a los animales y el mal comportamiento de algunos participantes.

"Eso no debe ser así, eso es maltrato animal, más consideración", dijo Lucero Salinas, habitantes de Calarcá, al ver las imágenes de la cabalgata.

"Sabemos que es cultura también de esta región cafetera: las cabalgatas, pero, sí falta responsabilidad. No demandar el esfuerzo de estos animales", señaló Edison Osorio.

Lo más paradójico de la controversia es que había alternativas para evitar desórdenes en la cabalgata y se desaprovecharon. En mayo de este año, dos concejales del municipio presentaron un proyecto de acuerdo para regular las cabalgatas, la iniciativa se archivó.

"Infortunadamente, no hubo voluntad política. No hubo trámite en el consejo por parte del ponente. Entonces, el proyecto fue archivado, lo cual es muy desafortunado porque este proyecto buscaba la reglamentación y, al no ser reglamentada pues, vemos lo que se presenta en esta cabalgata", aseguró Cristina Arbeláez Duque, una de las ponentes.

Ahora, cuando la administración municipal vuelva a presentar el proyecto de acuerdo para derogar la obligación de hacer cabalgatas, el concejo de Calarcá tendrá la responsabilidad de definir el futuro de estos eventos en la Fiesta Nacional del Café.