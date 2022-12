Polémica entre Colombia y Alemania por protocolos con ELN

Hay polémica una carta que le envió el ministro de Estado de Alemania, Michael Roth, al parlamento de ese país donde expresa su preocupación por la decisión del Gobierno colombiano de desconocer los protocolos para el rompimiento de las negociaciones de paz con el ELN.

El gobierno de Alemania, así como el de Cuba y Noruega, están abogando por respetar el pacto firmado por el ELN, Colombia y los países garantes del proceso de paz que, entre otros aspectos, detalla cómo sería el regreso de los negociadores de paz ante un eventual levantamiento de la mesa de conversaciones.

El Gobierno colombiano confirmó que la carta es auténtica, pero no ha cambiado su discurso ni posición respecto a la polémica.

Tal como lo dijo el presidente Iván Duque en días pasados en referencia al atentado del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander “no existen protocolos para legitimar un acto de barbarie como el que se cometió. Lo que ocurrió hace unos días no es nada distinto a un hecho execrable, a un acto terrorista que no tiene ningún tipo de perdón porque fueron muchachos, desarmados, estudiantes los que fueron víctimas de semejante acto dantesco”.

Aunque el Gobierno insiste en que los protocolos son un tema de Gobierno, varios países garantes consideran que es un asunto de Estado y deben cumplirse.