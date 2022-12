Polémica entre Uribe y líder estudiantil de U. Nacional por fotografía en el Congreso

Una polémica se ha generado entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional, luego de que el ahora senador trinara una foto en la que aparece una joven sosteniendo un cartel que dice “Paraco” y que ubica al lado de su identificación en la Comisión.

Vea también Las universidades tienen un presupuesto acorde a 1993: representante estudiantil

Publicidad

“Fui absolutamente respetuoso con esta niña cuando le respondí en el Congreso y rectifiqué sus aseveraciones sobre nuestro concepto de la universidad pública”, escribió el senador acompañado de la foto de la estudiante.

De inmediato, la estudiante Jennifer Pedraza, quien también fue centro de polémica la semana pasada al ser interrumpida cuando empezaba a dirigirse a los congresistas en el Senado para protestar por la situación económica de las universidades públicas, respondió el trino asegurando que Uribe buscaba calumniarla.

Publicidad

“El senador Uribe no pone mi nombre porque sabe que esa foto no es mía. Pero la intención es clara: calumniarme a mí y al movimiento estudiantil. Mi intervención en el Congreso fue respetuosa y argumentada.”

En diálogo con BLU Radio, la estudiante de economía aclaró que ella no es quien aparece en la foto y por lo tanto no podrá tomar acciones.

Publicidad

“El problema es que Uribe sabe que la que sale en esa foto no soy yo, por eso es que no menciona mi nombre. Él no dice la estudiante Jennifer, no lo pone porque él sabe, es premeditado es con dolo que hace ese trino. Entonces pues yo no puedo tomar ninguna medida porque no hay ninguna referencia explícita a mí", dijo.

Momentos después, Uribe escribió en Twitter: “me informan que esta niña no habló en plenaria. Tampoco hay irrespeto de mi parte”, y fijó el trino en su perfil.

Publicidad

Publicidad

Pedraza por su parte, confirmó que su respuesta se dará a través de la movilización a la que de nuevo convocaron los estudiantes para este miércoles 17 de octubre en todo el país.