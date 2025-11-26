Polémica por crédito de familia Alcocer en Banco Agrario: oficial de cumplimiento niega nexos

El Banco Agrario, sexto banco con más utilidades del país y la entidad pública con mayor volumen de activos, ha estado recientemente en el foco mediático por presuntas presiones internas relacionadas con la aprobación de créditos a empresas vinculadas con la familia Alcocer. La entidad es presidida por Hernando Chica Zuccardi, cercano al presidente Gustavo Petro y con una antigua amistad con Verónica Alcocer, quien promovió su llegada al banco en 2022. La primera dama y Chica, ambos nacidos en Sincelejo, comparten lazos familiares y políticos en Sucre.

El origen de la controversia radica en la solicitud de créditos y un contrato de arrendamiento a favor de empresas de María Teresa Alcocer y su hermano Juan Carlos Alcocer. Aunque uno de los préstamos fue desembolsado, otros permanecen detenidos por el alto riesgo reputacional documentado por funcionarios del banco. En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre posibles vínculos del oficial de cumplimiento del SARLAFT con la familia Alcocer, tema que motivó su intervención pública.



“No tengo relación con esa familia”: Gutiérrez responde

En entrevista con Mañanas Blu, Alfredo Gutiérrez Cayón, oficial de cumplimiento del SARLAFT del Banco Agrario, negó cualquier parentesco o vínculo con la familia Alcocer o con empresarios del altiplano cundiboyacense. “Creo que los han atacado en su buena fe… mi familia es originaria del Guamo, Tolima, no tengo nada que ver con esa familia Gutiérrez”, afirmó. Añadió que está dispuesto a enviar sus registros civiles para despejar cualquier duda.

Gutiérrez explicó que ingresó al banco tras un concurso de méritos en 2021. Aseguró que existe un homónimo —Alfredo Gutiérrez Méndez— que podría haber generado la confusión. “Todos los Gutiérrez no somos de la misma familia, es casi imposible”, dijo.

Respecto al trámite de alertas sobre María Teresa Alcocer como PEP, el oficial enfatizó que se aplicó el protocolo usual: “A los PEP se les da un tratamiento estándar… es un proceso de conocimiento ampliado y autorización de alta gerencia”. También aseguró que, según las verificaciones del banco, la empresaria “no tiene imputación de ningún cargo ni investigaciones en firme”.



Reserva legal y distancia con los clientes

Gutiérrez reiteró que los oficiales de cumplimiento nunca interactúan directamente con los clientes. “Nunca hablo con clientes… todo se hace a través del área comercial”, señaló, recordando que los detalles de las alertas están protegidos por reserva legal.



El funcionario pidió finalmente que se rectifique la información sobre su origen familiar: “Mi papá está sorprendido… tengo unos primos que no conocía”, comentó.

Con la aclaración, el Banco Agrario intenta disipar dudas en medio de una investigación que ha expuesto tensiones internas y alertas por riesgo reputacional.

Escuche la entrevista completa acá: